Ricardo Hingel: a cigarra, a formiga e a Previdência

Artigo

As fábulas possuem uma importância significativa na cultura universal, pois, mesmo de forma simples, conseguem expressar conceitos e morais por vezes tão difíceis e complexos.



Uma das mais famosas é a da cigarra e da formiga. Nela, durante o verão, a cigarra desfruta a vida se valendo da abundância de alimentos e vivendo despreocupadamente; enquanto isso, sua vizinha formiga trabalha incessantemente. Um dia, resolveu perguntar-lhe porque ela também não aproveitava aqueles meses lindos e preferia ficar trabalhando.

A formiga então lhe explicou que o inverno se aproximava e necessitava durante o verão acumular alimentos, o que espantou a irresponsável cigarra, que preferiu seguir seu rumo.

Quando os ventos do inverno chegaram, a cigarra começou a sentir o frio e a dificuldade de encontrar alimentos. Desesperada, resolveu então bater à porta da formiga, que não mais precisava trabalhar, para pedir ajuda. Quando atendida e vendo a reserva de alimentos que esta havia acumulado, entendeu sua tenacidade durante o verão.

Restou-lhe então pedir sua solidariedade para sobreviver à fria estação, passando a depender de outros e não mais dela para viver.

A Previdência, na sociedade atual, encontra paralelo com esta fábula. Resumindo, existem dois sistemas básicos, que são o de capitalização, o da formiga, e o chamado repartição simples, o da cigarra.

No de capitalização, o trabalhador acumula durante a vida ativa uma reserva que deverá lhe sustentar na aposentadoria, formada por sua capacidade de economizar, assim como a formiga. Planos bem administrados e com cálculos atuariais corretos dificilmente darão problemas no futuro.

No sistema de repartição simples, vive-se como a cigarra, que usa o que consegue arrecadar hoje para as necessidades atuais e não gera qualquer reserva que garanta seu futuro. Funciona, temporariamente, quando aplicado a uma população predominantemente jovem que sustenta o pagamento dos mais velhos. Quando as populações envelhecem, cai o número de participantes ativos e contribuintes e aumenta o de aposentados, o que o inviabiliza.

Resta então à cigarra pedir socorro à formiga, no caso ao orçamento público, coberto pelos impostos cobrados da sociedade que produz.

A pseudorreforma da Previdência que está sendo gestada não altera o modelo e busca apenas fazer um ajuste de caixa no tempo em um sistema inviável para todas as instâncias, oficiais e públicas, e com a conta vindo com a elevação de alíquotas e da idade mínima.

É delicada a fixação da idade mínima em 65 anos, pois nenhum trabalhador chega nessa idade no melhor de sua capacidade de trabalho e saúde, mas ele tende a pagar esta conta que chegou em função exatamente do pecado original de um sistema tecnicamente mal concebido, que o digam os atuários.

É uma pena que, em momentos como o atual, tantos tentem nos convencer de que a cigarra estava certa.

