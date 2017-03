Richard Ricachenevsky Gurski: otimismo no Brasil de hoje

Artigo

No Brasil de nossos tempos, não é muito fácil enxergar um lado menos sombrio do futuro no nosso país. Se pensarmos nos jovens que estão cursando sua formação universitária e como eles enxergam seu futuro profissional em um país que virou as costas para o mérito e favoreceu a falcatrua, a negociata e a falta de vergonha na cara, fica ainda mais difícil enxergar um horizonte promissor para quem busca se desenvolver na carreira que escolheu.

Na atividade docente que desenvolvo na Faculdade de Medicina da UFRGS, tenho percebido com clareza em muitos de nossos alunos a ansiedade pelo que os espera e o temor do desconhecido em um mercado inflacionado de profissionais médicos, com baixa remuneração, extenuante carga horária de trabalho e cada vez menor reconhecimento por parte de alguns segmentos da sociedade.

Em meus tempos de estudante, há mais de 30 anos, também tínhamos nossas incertezas e por certo muitas destas ansiedades já foram de várias outras gerações.

Como disse Horácio, poeta romano (65 a.C. - 8 a.C.), "a adversidade tem o efeito de provocar os talentos os quais em circunstâncias de prosperidade poderiam ficar adormecidos". Acreditar nas suas próprias potencialidades e agregar este sentimento com uma boa dose de otimismo que sempre caracterizou o povo brasileiro é fundamental para tentar alcançar objetivos para seguir nesta profissão que se caracteriza por pensar primeiro no outro a fim de aliviar seu sofrimento.

Saber enfrentar as adversidades e desenvolver a resiliência são características fundamentais para o crescimento de qualquer profissional, e principalmente de indivíduos socialmente responsáveis e mais bem preparados para cumprir os desafios profissionais que sempre estão presentes em nossas vidas.

A estes jovens, que especialmente neste momento enfrentam uma conturbada transição em nosso país, a qual certamente irá depurar os valores de nossa sociedade, deixo uma mensagem de otimismo através de alguns princípios de vida, os quais me guiaram até aqui ao longo de 30 anos de profissão médica e foram muito importantes para atravessar alguns desafios pessoais e profissionais.

— Saiba quem é seu porto seguro em sua vida. Certamente a família e alguns amigos verdadeiros se encaixam neste perfil. Quando as coisas estiverem realmente difíceis, será com eles que você poderá contar.

— Estabeleça suas metas. Não se furte de sonhar alto, mas não se esqueça de ser realista em relação ao que você pode alcançar. Mesmo que a vida o desvie um pouco, tenha sempre em vista os seus objetivos.

— Tenha um mentor. Mas não espere ser escolhido, olhe ao seu redor e busque alguém que o inspire, lembrando que este tipo de relação deve ser uma via de duas mãos.

— Tome a atitude de ir em busca. Não espere que o mundo o encontre, bata nas portas em busca de oportunidades.

— Corra riscos na vida. Existe uma chance grande de você não conseguir fazer coisas interessantes se você sempre evitar correr riscos.

— Acredite sempre em você mesmo. Sem isto será muito difícil seguir algum dos demais princípios. Certamente, ao longo da jornada você cometerá equívocos que poderão balançar esta crença. Nunca deixe de acreditar em você. Falhas fazem parte da vida.

— Aproveite a jornada. As pessoas mais felizes e os profissionais mais realizados são aqueles que durante o processo conseguiram agregar ao crescimento profissional momentos de alegria. Goste do caminho e não apenas da chegada.

— Equilibre sua vida. Sempre tenha espaço para outras coisas além da profissão. Tempo para família, lazer e amigos são o equilíbrio necessário para uma vida profissional de sucesso.

Leia outros textos de opinião