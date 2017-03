Ronaldo Lopes Rosa: massacre aos segurados do INSS

Artigo

Em 21 de fevereiro, a jornalista Carolina Bahia afirmou que o corte do auxílio-doença no Estado feito pelo "pente-fino" do governo federal é hoje de 89,8%. Esse percentual havia apresentado irregularidades e fora cancelado, com "economia" de R$ 103,4 milhões. O Estado se destacaria pelo número de fraudes/distorções, e o secretário-executivo Alberto Beltrame credita o problema ao alto índice de judicialização.

Por atender pacientes psiquiátricos no serviço público de Porto Alegre, não pude compactuar com os dados e argumentos pífios. Em 10 perícias realizadas, nove apresentaram fraudes ou irregularidades? Então, praticamente todas foram mal avaliadas anteriormente. Os peritos não tiveram perícia para realizá-las. Mas não foram os próprios peritos concursados ou credenciados que as fizeram? Outra afirmação credita ao Estado um alto índice de fraudes/distorções, mas no país o índice é semelhante (84%).

Aos fatos: incrivelmente, os peritos do INSS não são peritos, pois não precisam ser especialistas. Por exemplo, um segurado com problemas ortopédicos pode ser avaliado por um ginecologista, um dermatologista. Outro, com problemas psiquiátricos, avaliado por um ortopedista, um cirurgião. O "excesso" de judicialização se daria, então, porque recorrer ao Judiciário, direito de todo cidadão, seria a única forma de ser avaliado por um perito especialista.

As evidências têm mostrado o contrário: os segurados do INSS incapacitados por doença física ou psíquica estão sendo jogados aos leões sem piedade, com o arrazoado de ser isto "economia" (em cima da desgraça alheia) e a salvação do INSS. Existe fraude? Sim, já vimos exemplos na mídia, mas não creditem aos segurados incapacitados o déficit da Previdência. Não massacrem quem já foi massacrado por doença física ou mental no decorrer de sua vida. Os problemas do INSS são outros, não os benefícios modestíssimos pagos aos segurados incapacitados. Portanto, peço encarecidamente às devidas instituições que denunciem e lutem contra esta verdadeira carnificina que está sendo feita pelo governo federal.

