Três anos de cerco à corrupção

Editorial

Três anos depois da revelação da existência de um articulado cartel para desviar dinheiro da Petrobras, a Operação Lava-Jato vive o seu momento de maior impacto, com a chegada ao Supremo Tribunal Federal (STF) das delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Nesse período, a investigação rompeu os limites de Curitiba, onde é comandada pelo juiz de primeira instância Sergio Moro, passando a influenciar até mesmo países vizinhos. E tem hoje como mérito inquestionável o de estar desvendando um esquema enraizado de corrupção sistêmica, no qual a cobrança de propina é a regra. Mesmo longe do final, pelos seus sucessivos desdobramentos, a iniciativa já se firmou como um marco ao provar que é possível persistir na luta por um país mais ético.

Foto: Gilmar Fraga / Arte ZH

A ação conjunta do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, que já prendeu, julgou e condenou políticos, empresários e intermediários envolvidos na exploração criminosa da sociedade, reacendeu a esperança dos brasileiros na construção de uma nação mais digna e justa. Mesmo com expressivo apoio popular, é natural que, ao enfrentar tantas figuras poderosas esbarre em críticas pontuais. A mais frequente tem a ver com o fato de dar ênfase a delações premiadas, com punições muitas vezes consideradas brandas demais para corruptores que colaboram com a justiça.

O fato concreto é que, diante das pressões, corruptos e corruptores se articulam para tentar levar para baixo do tapete o que a Lava-Jato tornou público, tentando escapar impunes. Prova disso são os esforços para anistiar o caixa 2, disfarçados sob a forma de uma reforma política com mudanças de ocasião.

Ainda assim, o aspecto positivo e incontestável é que a Operação Lava-Jato está provocando a revisão de práticas danosas para o Brasil e para outros países que vêm adotando ações semelhantes. É a forma de evitar que continue sendo desviado para o bolso de corruptos o dinheiro que falta para conferir mais qualidade a serviços como o de saúde, educação e segurança.

Todo esse esforço contribui para desfazer a ideia de que nada pode ser feito contra a influência de grandes empresas na administração pública, o financiamento criminoso de campanhas eleitorais e o uso abusivo do poder. Os ganhos registrados nesses três últimos anos, a começar pela recuperação de parte dos recursos desviados, confirmam que é possível, sim, mudar esse quadro.

Leia outros editoriais