Frases da Semana

Sentenças





Obrigado, pai do céu!

TITE

Treinador da Seleção, ao receber do repórter Mauro Naves, da TV Globo, a notícia de que o Brasil estava classificado para a Copa do Mundo, segundos após o apito final da vitória do Peru por 2 a 1 sobre o Uruguai.

Ele, para além de ser essa coisa constrangedora de chefe de quadrilha, sendo um velho e notório malversador de dinheiros públicos, virou chefe de um governo de patetas.

CIRO GOMES

Ex-ministro do governo Lula (PDT-CE), sobre o governo de Michel Temer.

Duvido que exista um político no Brasil que tenha sido eleito sem caixa 2. E, se ele diz que se elegeu sem, é mentira, porque recebeu do partido. Então, impossível.

MARCELO ODEBRECHT

Ex-presidente da Odebrecht, em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Eles usavam fax! Meu Deus do céu! Cuspir papel é suicídio.

HILBERTO MASCARENHAS

Delator da Odebrecht, em depoimento ao TSE sobre como pagamentos ilegais eram feitos antes de a empresa se estruturar na área de propinas.

Vocês são a razão do fim do meu medo.

REGINA DUARTE

Atriz, em manifestação de rua, numa referência a declaração que deu em 2002, de que tinha medo da vitória do PT na eleição presidencial.

Aceite, que dói menos pra você.

XUXA MENEGHEL

Apresentadora, respondendo em rede social a um internauta que a chamou de velha, no dia de seu aniversário de 54 anos.

Dava para tomar um café enquanto fazia a curva naqueles carros.

FERNANDO ALONSO

Piloto espanhol de Fórmula-1, criticando os carros utilizados na temporada passada.

A ditadura da magreza enlouquece as pessoas.

CRISTIANA OLIVEIRA

Atriz, em palestra no 4º Fórum Saúde Brasil, em São Paulo.

Golpista é quem rouba o dinheiro público. Golpista é quem rouba o povo. O povo sabe quem é honesto e é decente.

JOÃO DORIA

Prefeito de São Paulo, respondendo a um manifestante durante a inauguração de unidades habitacionais em Grajaú, na zona sul da capital paulista.

A moralidade é um valor maior, mas não o único, e não pode ser assegurada a qualquer custo.

LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA

Professor emérito da Fundação Getulio Vargas e ex-ministro, alertando que o Poder Judiciário e a Polícia Federal estão saindo do controle da sociedade.

Vamos aproveitar que o castelo caiu e construí-lo direito, em outras bases.

LUCIANO HUCK

Apresentador de TV, sobre mudanças no sistema político.

Estamos confiantes em que o desfecho será o melhor para o país.

GUSTAVO GUEDES

Advogado do presidente Michel Temer na ação do TSE, sobre a proximidade do julgamento.

