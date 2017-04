O que é preciso para ser um corredor?

Em movimento

O que te faz sentir ser um corredor ou corredora? Ter participado de uma prova? Correr 5km ou uma maratona? Atravessar a cidade ou se aventurar nas trilhas?

Neste último ano, eu reduzi bastante meu ritmo de corrida, devido a compromissos acadêmicos que me obrigavam a dedicar mais tempo a leituras, resenhas e escritas. Se o volume semanal anterior girava entre 40km e 50km, nos últimos 12 meses eu passei a correr 20 em semanas mais calmas.



Eu não queria nem podia abandonar a corrida, mas também precisava de horas preciosas de concentração para concluir uma dissertação. Com isso, em alguns momentos, durante as corridas mesmo, percebendo que isso também refletiu sobre meu condicionamento (correr 10km passou a ser sofrido), eu me pegava pensando: ¿Puxa vida, eu já corri quatro maratonas, agora estou aqui penando para completar um quarto disso¿. O que me levou a outra reflexão: isso me faria menos corredora do que em tempos anteriores? Que sentimento faz a gente se sentir parte desse mundo?

Há quem defenda que é participar de provas. Como jornalista que trabalha com prazos todos os dias, entendo que uma meta com data marcada possa ajudar a estabelecer um hábito, mas acho que não é algo definidor. Disso, surgem também aqueles que não conseguem voltar atrás, achando que, por terem corrido uma maratona, seriam ¿menos corredores¿ por sair da cama em um domingo de manhã para participar de uma meia, de uma rústica ou de 5km.

Também não é o uso dos gadgets, dos tênis de última geração, saber se meia de compressão é útil ou não, se essa ou aquela roupa faz mais sentido para um ou para outro que vai fazer alguém mais corredor ou não. É sabido que sair das ruas para correr em trilha exige outra preparação, outros grupos musculares entram em ação, mas isso faz uma escolha melhor do que a outra? Em alguns critérios, talvez.

Para mim, é mais uma questão de sentimento do que de aptidões físicas. É sentir falta de estar correndo mesmo quando eu opto por correr menos por outros motivos. Sinto-me corredora por ter uma vida saudável que é produto da corrida, por estar física e mentalmente melhor nos dias em que eu me movimento mais do que naqueles em que a preguiça bate. E, principalmente, por conversar sobre isso e incentivar outras pessoas a serem corredoras, cada uma no seu ritmo ou percurso.

Corrida global chega a mais uma edição

A corrida Wings for Life World Run 2017 está marcada para 7 de maio. A prova vai para a quarta edição e segue apostando em um formato inovador: sem linha de chegada ou quilometragem definida e em 24 cidades do mundo (no país, em Brasília), a disputa tem fim para o corredor quando ele é alcançado por um carro.



O catcher car sai 30 minutos depois da largada da corrida e aumenta a velocidade aos poucos. O dinheiro das inscrições vai para uma causa nobre: investimento em pesquisas para a cura de lesões de medula espinhal. Os organizadores desenvolveram um app de corrida para os treinamentos que simula a ¿perseguição¿. Mais informações no site.

