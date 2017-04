Rafael Sampaio: o elevado impacto e credibilidade dos jornais

Artigo

Jornais são, junto com as revistas, as mídias pioneiras e cresceram muito no século 20, com as transformações na vida da sociedade e a maior demanda por jornalismo independente, informação confiável e publicidade crível.

Os jornais, em especial, tornaram-se parte do hábito diário das pessoas de maior educação e cultura e passaram praticamente a definir a agenda, não apenas de seus leitores, assinantes e compradores, como de toda a comunidade a que servem.

Daí a grande relevância de o jornal ser honesto, preciso, neutro e corajoso. Os que não seguem essa orientação, seja nas ditaduras, seja na imprensa sensacionalista, só comprovam, pela exceção, o valor inestimável do meio para a sociedade e para a publicidade.

O meio destaca-se de modo importante como um mecanismo de lançamento de novidades, construção e manutenção de reputação das marcas, empresas e instituições em geral. Em uma única expressão, o que sai no jornal é o que passa o sentido de que de fato aconteceu.

Com o advento e crescimento do digital, nas últimas duas décadas, os jornais sofreram com a queda do volume dos classificados, da publicidade em geral e até de leitores de suas versões impressas, que em parte têm sido compensadas pela expansão das versões digitais.

Os jornais estabelecem uma relação de hábito, intimidade e confiança com seus leitores — na versão impressa ou digital —, funcionando como um guia permanente de navegação das pessoas com os fatos, as opiniões e as tendências de pensamento e comportamento. Os jornais são elementos essenciais para moldar as comunidades, do local ao nacional, inclusive porque são referência constante para os demais meios, como a TV, o rádio e a internet.

Essa característica única de disseminação de informação confiável e de formação de opinião faz do jornal um meio obrigatório para marcas. Não é sem razão, portanto, que praticamente nenhuma marca líder e de valor não seja uma constante anunciante dos jornais e que aquelas que deles se afastam rapidamente se dão conta da falta que faz anunciar em suas páginas impressas e digitais.

