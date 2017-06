Carlos Roberto Lofego Caníbal: o caso Schreber

Artigo

* Desembargador do TJRS

Tratar sobre a loucura sempre mostra um certo desconforto a alguém. Há alguns anos, fui diretor do Departamento de Estudos e Reformas da Ajuris e senti que estava me metendo e tratando com algo muito singular, digamos assim: a loucura etc.



É que criei um núcleo psiquiátrico para juízes e desembargadores conhecerem os problemas psíquico-emocionais daqueles que julgamos, mormente patologias com desvios de caráter, psicopatia, a loucura, neuroses.

Em 1903, foi publicado pelo juiz alemão Daniel Paul Schreber o livro Memórias de um Doente dos Nervos, e era ele nada mais, nada menos, que juiz-presidente da Corte de Apelação de Dresden, Alemanha. Morreu em 1911 em um sanatório para doentes mentais, e Sigmund Freud publicou a obra O Caso Schreber. O conteúdo do livro de Schreber é um relato de suas internações decorrentes de sua loucura, constituindo um dos documentos mais impressionantes das tramas da psicose.

Schreber revela em seu livro — o que é destacado por Freud — que sua obra fazia parte das obras mais interessantes do mundo.

Era um juiz-presidente de um tribunal e sua autobiografia muito bem escrita. Mas o que faz com que obra tal, sem prestigio literário, resista ao tempo, conservando interesse e atualidade?

Evidente que não bastam as pretensões do autor, a cuja celebridade sempre se associaram as noções de paranoia, megalomania e a loucura.

Os juízes de carreira submetem-se a exames psiquiátricos para verificação de suas capacidades para assumirem o cargo.

A meu ver, casos que tais devem ser estudados em faculdades e escolas. Porque a loucura, a psicopatia, não raro, estão muito próximas a nós e, se não as identificamos, via de regra, viramos seus reféns. Pode ser um vizinho(a), um profissional ou uma autoridade qualquer. E, tratando-se de uma autoridade, o interesse público exige que se examine ou reexamine a pessoa para que se verifique se ainda tem condições de permanecer no cargo.

Todo cuidado é pouco, em termos.

Leia outros textos de opinião