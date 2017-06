Cleci Jurach: realidade da Educação Municipal

Artigo

* Ex-secretária de Educação de Porto Alegre

Considero louvável a preocupação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) com a educação, mas isso não pode resultar em diagnósticos baseados em dados equivocados, como os divulgados sobre o Ensino Fundamental da rede de Porto Alegre. Fui e sou professora da rede; fui titular da Secretaria Municipal de Educação da Capital por oito anos e, antes, exerci cargos na Secretaria Estadual de Educação e, assim, posso afirmar que conheço bem a realidade do nosso ensino público e as causas que concorrem para seus melhores ou piores resultados.



Choca-se com a realidade no diagnóstico, por exemplo, a afirmação de que o nível socioeconômico de boa parte dos alunos está entre os mais altos do país, quando sabemos que as 56 escolas municipais de Ensino Fundamental são periféricas e atendem um público pobre e vulnerável, tanto que 55% dos alunos são beneficiados pelo Bolsa Família, o que, somado à violência oriunda do tráfico, faz com que o conhecimento formal seja prejudicado, como apontam estudos.

Igualmente, é importante esclarecer que o número considerado elevado de professores em outras funções não decorre de política de recursos humanos, esta amplamente discutida e aprovada pela rede municipal em congresso de educação, mas tal contingente é determinado, principalmente, pelo grande volume de licenças de saúde e as delimitações de tarefas por avaliações médicas. Com isso, afastam-se os professores da sala de aula, com reaproveitamento em outros setores da escola.

Quanto ao Ideb da rede municipal de ensino, verificamos que apresenta nos últimos anos um crescimento constante, tanto nos anos iniciais (de 3,6 para 4,5) quanto nos anos finais (de 3,2 para 3,6). Claro que é preciso avançar mais, trabalhando especialmente os índices de manutenção e evasão escolar, concomitantemente com a proficiência da Prova Brasil. Nesse sentido, a Smed, juntamente com o Ministério Público e os conselhos tutelares, construíram ferramentas para combater a infrequência escolar.

A educação não é um produto pronto e os esforços para melhorias são constantes onde a eficiência e eficácia devem levar em conta: seres humanos e suas diferenças para formação de uma sociedade plural.

