Frases da Semana

Sentenças





Depois de dois anos, o Brasil saiu da pior recessão do século.

HENRIQUE MEIRELLES

Ministro da Fazenda, após a divulgação de um crescimento de 1% do PIB no primeiro trimestre, comparado ao anterior.

É melhor você ter um esquema de corrupção descoberto e algumas pessoas punidas do que ter esse esquema de corrupção oculto para sempre.

SERGIO MORO

Juiz federal, ao defender os acordos de delação premiada, em Portugal.

Não existe partido corrupto, existem seres humanos corruptos que pertencem a todos os partidos.

JOSÉ DE ABREU

Ator, em entrevista ao programa Timeline Gaúcha.

A crise não é política — a mídia transformou em crise política —, mas econômica.

TORQUATO JARDIM

Novo ministro da Justiça.

As fontes do Planalto são outro ramo das Organizações Tabajara, que é no que se transformou o Brasil.

GILMAR MENDES

Presidente do TSE e membro do STF, sobre boatos de pedido de vista do processo de cassação da chapa Dilma-Temer.

O Brasil é muito maior do que todos esses desafios circunstanciais, acidentais, que ocorrem nos últimos tempos.

MICHEL TEMER

Presidente da República, durante evento para empresários, sobre as acusações que enfrenta.

A verdade é que um país não pode ir mudando o Direito conforme o réu. Isso não é um Estado de direito, é um Estado de compadrio.

LUÍS ROBERTO BARROSO

Ministro do STF, sobre a possível revisão da prisão após condenação em segunda instância.

Eu quero pedir desculpas, perdão.

BRUNO

Cantor da dupla sertaneja com Marrone, em vídeo nas redes sociais, ao dar explicações sobre por que parecia alterado durante show em Minas Gerais.

Tem que tirar esse cara.

JOESLEY BATISTA

Dono da Friboi, em gravação na qual o senador Aécio Neves (PSDB-MG) responde repetindo a mesma frase, sugerindo a substituição do diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello.

Eu não faço nada de errado, eu só trafico drogas.

ZEZÉ PERRELLA

Senador (PMDB-MG), em tom de piada, durante conversa gravada com o senador Aécio Neves (PMDB-MG), numa alusão à apreensão de 445 quilos de cocaína em seu helicóptero, em 2013.

Se ele me pedisse um conselho, diria para falar tudo o que sabe a respeito do governo.

ROBERTO REQUIÃO

Senador (PMDB-PR), num recado ao ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB), filmado ao receber uma mala com R$ 500 mil da JBS.

