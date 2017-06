Paulo Amorim: precisamos de líderes, não de salvadores

Crise

Há algum tempo, fui apresentado a um conceito da física que eu não conhecia, a paralaxe. Trata-se da mudança de perspectiva sobre algo observado, a partir de uma mudança do observador. Extrapolando, quer dizer que a mudança ocorre em nós mesmos, na forma de olhar as coisas, na nossa perspectiva.

Quando iniciei a vida profissional, entendia que o líder era aquela pessoa que dominava o conhecimento, sabia "tudo sobre tudo" e que tinha a resposta para todos os problemas que surgissem. Descobri que se tratava de uma idealização, no mínimo, equivocada.

Não vivemos em um mundo de verdades absolutas e de soluções únicas e para liderar não é preciso ter um cargo, mas, sim, comportamentos e atitudes que visem ao bem comum. No centro dessa ideia, estão as pessoas, a sociedade.

É fundamental nos darmos conta de que um excelente líder não é aquele que age em benefício próprio, mas tendo os outros como o centro de sua atenção e ação. Parece simples, mas não é. Muitos dos que julgamos "salvadores da pátria" demonstram comportamentos que podemos considerar esdrúxulos e inaceitáveis.

Na busca de uma saída para a crise de liderança que vivemos, esquecemos de ampliar nosso olhar para o todo. Se não identificamos alternativas, é porque não as criamos ou, pelo menos, não as enxergamos.

Precisamos participar ativamente da política do país e eleger pessoas que coloquem o bem da sociedade acima de suas próprias ambições. Estes, na minha percepção considero os "verdadeiros líderes".

Temos que abominar falsos líderes, que estejam mais preocupados em defender suas próprias convicções do que em criar a sustentabilidade da liderança, agindo com os olhos no futuro.

Não acredito que em um país com mais de 200 milhões de habitantes inexistam pessoas com a vontade de construir um Brasil melhor para si e para as próximas gerações. Talvez essa pessoa possa ser você ou alguém muito próximo.

Não existem salvadores da pátria. Nosso país precisa de líderes, não de figuras caricatas que estão sempre rondando o caos, na busca de uma oportunidade para satisfazer suas próprias necessidades.

