Temer, o equilibrista

RBS Brasília

Há quase 20 dias, Michel Temer é um equilibrista. Desde que vieram à tona os graves escândalos revelados pela delação da JBS, o presidente da República usa de todas as artimanhas para permanecer no poder. Um desses trunfos, por incrível que pareça, é a famosa "falta de coisa melhor". Apesar de muita especulação, ainda não surgiu um nome de consenso nacional para ocupar o Planalto até 2018, em caso de eleições indiretas.

Há um inegável vácuo de lideranças políticas e empresariais no país. Temer se aproveita do vazio para tentar convencer o mercado que terá condições de entregar pelo menos a reforma trabalhista. Esse foi o esforço da última semana. Pendurado por um fio, com a credibilidade ainda mais em baixa, ele segue em observação.

O julgamento da chapa Dilma-Temer será um marco. O que dizem no Planalto é que o tribunal poderá não cassar a chapa, acolhendo a tese de que os depoimentos de João Santana, Mônica Moura e Marcelo Odebrecht devem ser descartados. Outra possibilidade é que um dos ministros peça vista. Qualquer das opções representará um desgaste gigante para a Corte, passando a impressão de acordão.

Outra dúvida é quanto ao destino do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), o homem da mala. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) argumenta que o ex-assessor do presidente caiu em um engodo. Temer duvida que Loures o delate. É uma operação blindagem, no momento em que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentar denúncia contra o presidente.

É diante deste cenário de incertezas que Temer conversa com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Quer apoio para acalmar deputados jovens do PSDB e ávidos para se descolar de toda essa crise. Temer pretende esfriar a procura, que de fato ainda existe, por um nome para um eventual colégio eleitoral.

SEM AUTOCRÍTICA





Foto: EVARISTO SA / AFP

O tom do Congresso Nacional do PT está longe da ideia da refundação do partido. Pelo contrário. Alvos da Lava-Jato se revezaram no microfone discursando feito arautos da ética e moralidade.

O ex-presidente Lula pediu total mobilização em torno das próximas eleições e afirmou que já provou a sua inocência. Se conseguiu provar algo, foi apenas para a militância. Lula é réu em cinco inquéritos e a expectativa é de que, a partir do final deste mês, o juiz Sergio Moro resolva o caso do triplex no Guarujá (SP). Até petistas apostam em condenação.

Lula chamou de "canalha" o empresário Joesley Batista, dono da JBS, escolhida pelo próprio ex-presidente para receber bilhões do BNDES em seu governo. Delator, Joesley afirma que as campanhas do PT receberam recursos ilegais. Lula reforça o discurso da perseguição política e das mentiras dos delatores, estratégia que restou a todo petista enrolado com a Justiça. Ontem, a assessoria da ex-presidente Dilma divulgou nota que é fantasiosa a versão de que ela seria beneficiária de conta na Suíça sob a titularidade de Joesley.

NÃO ANÚNCIO

Na busca desesperada pela pauta positiva, o governo já está anunciando o que não existe. Durante apresentação da nova fase do programa Minha Casa, Minha Vida o ministro Bruno Araújo (Cidades) disse que está sendo preparado o projeto do aluguel social. Ao ser questionado sobre os detalhes da proposta, o ministro entregou o jogo:

— O aluguel social não vai ficar claro porque nós estamos... o que eu deixei aqui foi uma amostra grátis. Não temos o aluguel social pra apresentar.

PREPARANDO O TERRENO

Quando questionados sobre o destino do diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, interlocutores de Temer argumentam que o delegado não quer mais ficar. O ministro Torquato Jardim (Justiça) afirmou que vai analisar a situação.

ESSES MOÇOS





Foto: Reprodução / Reprodução

Apesar da fama de ríspido, o ministro Torquato Jardim estava mais relaxado na entrevista a ZH. Cantou o hino do Grêmio, a música Esses Moços, de Lupicínio Rodrigues, e falou dos tempos que era colega do jurista Paulo Brossard. Destoando do terno sóbrio, a gravata de galinhos Salvatore Ferragamo, que custa R$ 750 na loja da marca em SP.

ENCRENCADO

A situação de Aécio Neves é cada vez pior. Abandonado pelo próprio PSDB, foi denunciado pela PGR junto ao STF e agora tem grandes chances de ser até mesmo expulso da legenda. O relator será o ministro Marco Aurélio Mello. Há quem aposte que nestes assuntos, ele trabalha afinado com o relator da Lava-Jato, ministro Edson Fachin.



Leia outras colunas de Carolina Bahia



Carolina Bahia: fato novo aterroriza

Carolina Bahia: o destino do diretor da PF

Carolina Bahia: Serraglio salva a própria pele

Carolina Bahia: a vacina de Gilmar Mendes