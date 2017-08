Fernando Mello: transporte público em Nova York e Porto Alegre

Artigo

* Bacharel em Administração Pública pela UFRGS, mestrando em Administração Pública pela Universidade de Columbia, em Nova York

Nova York e Porto Alegre pouco se parecem, mas têm muito a aprender uma com a outra. Em Porto Alegre, o prefeito decidiu cortar a gratuidade da segunda passagem, com a justificativa rasa do "não existe almoço grátis". Ele se elegeu prometendo soluções inovadoras e recorre à velha desculpa da matemática de custos. Um princípio básico de um sistema de transporte público de qualidade é o acesso. Há décadas, Nova York estatizou o seu sistema de transporte (Sim! No país mais capitalista do mundo, a empresa de ônibus/trem/ferry é pública) para garantir acesso a todos os cidadãos de irem de qualquer ponto a qualquer ponto, em qualquer hora.



Em Nova York, paga-se um valor mensal de custo de transporte e pode-se usar metrô, ônibus e ferry de maneira ilimitada. O sistema é subsidiado por outros impostos para garantir o acesso nos horários de menor circulação. Mas a ideia é simples: um trem circulando às quatro da manhã pode ser uma viagem deficitária, mas aquela pessoa que precisa se deslocar naquele horário vai ter acesso e não comprará um carro. Acontece que, para garantir esse acesso em todas as regiões da cidade com a construção de estações e linhas, os governos foram relapsos na manutenção e tem-se acesso mas o sistema é ruim, tendo sido decretado estado de emergência.

Se fosse no Brasil, mudaria o governo e o novo faria tudo de novo, só que ao contrário. Privatiza tudo, alguns diriam. Passe livre, outros diriam. Aumentem a passagem, diriam outros. E ninguém se ouviria. Pois ontem veio uma decisão simples e inteligente: o prefeito anunciou um aumento de 0,5% no imposto sobre quem ganha acima de US$ 500 mil, ou 0,8% da população. Com esse dinheiro, a prefeitura anunciou investimentos e 50% de desconto para cidadãos de baixa renda. Aqueles milionários terão um aumento de US$ 7/dia na sua vida e esse valor cobrirá o custo de meia passagem de 800 mil nova-iorquinos pobres, além de melhorar o sistema. Aqui, optou-se por manter o acesso ao transporte público para todos. Sim, não existe almoço grátis, mas existe a opção de escolher de quem a gente vai cobrar.

