Frases da Semana

Sentenças





O prefeito tem pago hoje o mesmo alto preço que Caetano pagou ontem por ser quem é.

LUCIANO ALABARSE

Secretário municipal da Cultura de Porto Alegre, comparando, em artigo, o prefeito Nelson Marchezan Júnior ao cantor e compositor Caetano Veloso.

Isto é comparar Nosso Sinhô com Zé Buchudo!

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ASSIS

Doutora em Teoria Literária, recorrendo a uma expressão comum no Nordeste em comentário sobre artigo do secretário da Cultura de Porto Alegre, Luciano Alabarse, comparando o prefeito Nelson Marchezan Júnior a Caetano Veloso.

Eu o considero o procurador-geral mais desqualificado que já passou pela história da Procuradoria.

GILMAR MENDES

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Deu até pena do ovo. Era novinho.

EUCIMAR FREITAS

Produtor cultural, militante do PT e membro do Conselho Municipal de Cultura de Salvador, sobre o ato em que um grupo que jogou ovos no prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) na Bahia.

Deu um arrepio entrar no lugar onde tudo começou e rever os professores que me inspiraram a mudar o meu caminho.

ANA AMÉLIA DA SILVA

Ex-funcionária da limpeza de escola na qual passou a atuar como professora — a Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Hilaire, em Porto Alegre.

Nosso plano A, B e C é o presidente Lula para candidato a presidente.

GLEISI HOFFMANN

Senadora (PR), presidente do PT, sobre a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A 8ª Turma vai julgar de forma isenta, imparcial e desapaixonada, como o Poder Judiciário deve ser.

CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ

Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), sobre recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Estas diferenças podem explicar por que não existe uma representação igual de mulheres (em posições) de liderança.

FUNCIONÁRIO DO GOOGLE

Em nota tentando justificar a ausência de diversidade no Vale do Silício por "causas biológicas".

