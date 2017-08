Mario Cesar Burigo Filho: a judicialização da saúde

Artigo

Os dados são da Advocacia Geral da União apresentados no livro Saúde e cidadania do médico oftalmologista gestor do Hospital Albert Einstein Cláudio Lottenberg, e referem-se ao ano de 2012: dos R$ 7 bilhões gastos pelo Ministério da Saúde, R$ 1 bilhão, ou exatos R$ 949.230.598,54, foram gastos para pagamentos de processos judiciais. Destes, cerca de R$ 278 milhões foram gastos apenas com 523 cidadãos para cobrir necessidade com medicamentos especiais.

São números que demonstram que, a cada R$ 7,00 gastos na saúde em 2012, R$ 1,00 foi destinado a processos judiciais, ou seja, cada vez mais veremos dificuldades no atendimento básico em função do abismo e do desequilíbrio que há entre os poderes da nação. Não cabe aqui discutir o mérito da necessidade individual de cada paciente, mas sim a análise da inversão de valores e prioridades ocasionada pela corrupção que assola o país. Todos estes desvios financeiros observados durante o processo de estruturação do país para os grandes eventos mundiais aqui realizados deixaram de ser aplicados naquilo que mais necessitamos: saúde e educação.

Em âmbito judicial o que se observa é a criação de uma indústria que presta mais um desserviço ao país, ao invés de promover justiça. Médicos despreparados sem conhecimento técnico para embasar sentenças se disseminam pelas comarcas nos rincões do país. Juízes assistencialistas muitas vezes se desfazem do rigor da lei e jogam no lixo pareceres bem fundamentados de médicos experientes e especialistas, fazendo com que um misto desses extremos vá criando um buraco negro cada vez maior nesse já malfadado país. Não sabemos se as inversões nascem da necessidade ou as necessidades das inversões. Juízes volta e meia liberam sentenças obrigando médicos a tirarem pacientes de um leito de UTI ou furar uma fila de cirurgia do SUS, transferindo a responsabilidade do Estado, responsável pela estruturação do Sistema Único de Saúde, ao profissional que atua no foco do problema.

Há uma tendência de piora nessa situação nos próximos anos com a formação de um rombo financeiro impagável. Da utopia nasce a chaga que fará sofrer ainda mais a saúde brasileira. A cura para o problema da judicialização da saúde é acabar com a cegueira da Justiça brasileira.

