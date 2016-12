35 mil pessoas devem deixar Porto Alegre pela rodoviária para Ano-Novo

De ônibus

A expectativa da administração da Estação Rodoviária de Porto Alegre é de que 35 mil pessoas deixem a cidade com os ônibus disponibilizados no terminal durante toda esta sexta-feira. A manhã de hoje confirmou o esperado para este final de semana de Ano-Novo: havia grande movimentação em guichês e na área de embarque. As informações são da Rádio Gaúcha.

Os destinos mais procurados seguem os municípios do Litoral Norte, com destaque para Tramandaí. No entanto, cidades do Interior, como Caxias do Sul e Santa Maria, também estão com alta demanda por passagens de ônibus.

O gerente da rodoviária, Jorge Rosa, estima que 10 mil tenham deixado a Capital em coletivos na quinta-feira. No sábado, são esperadas 15 mil pessoas. O movimento maior, no entanto, deve ocorrer após as 14h de hoje, seguindo até o final da tarde.

* Rádio Gaúcha