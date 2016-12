Caso suspeito de chikungunya motiva aplicação de inseticida em Porto Alegre 

Combate ao Aedes

Após notificação de um caso suspeito de chikungunya em Porto Alegre, a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (CGVS) deve aplicar inseticida em um raio de 50 metros no bairro Jardim Carvalho. O bloqueio ocorre na Avenida Ipiranga e na Rua Seriema.

Conforme nota da Secretaria Municipal da Saúde, trata-se de uma caso de um paciente com histórico de viagem ao Rio de Janeiro. Ao longo de 2016, a CGVS recebeu 83 notificações de casos suspeitos da doença. Destes, 30 foram confirmados. Todos os pacientes foram contaminados fora da Capital.





Para 2017, o Ministério da Saúde projeta uma estabilização nos números da dengue e do zika vírus. Entretanto, prevê um salto no índice de chikungunya. Levantamento da pasta divulgado em 10 de dezembro mostrou queda de 9,1% dos casos de dengue (1.487.673 casos ao total), 211.770 casos prováveis de zika (nem todos tiveram constatação com teste) e 263.589 casos prováveis de chikungunya.