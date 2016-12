Chuva forte atinge Porto Alegre na manhã desta terça-feira

Mau tempo

Após uma série de dias de calor e abafamento, com máxima de 37°C, a chuva intensa prevista para a terça-feira chegou a Porto Alegre. O mau tempo é resultado do avanço de um frente fria que atua sobre o Estado.

A chuva intensa veio acompanhada de ventos fortes e provocou alagamentos em alguns pontos da Capital. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os principais pontos com acúmulo de água são:

— José de Alencar com Praia de Belas

— Protásio Alves com Mariante e Neuza Goulart Brizola

— Bento Gonçalves próximo à Estação Padre Rambo — onde o trânsito está sendo desviado pelo corredor de ônibus

— Icaraí com Doutor Campos Velho

— Diário de Notícias com Estevão Cruz

— Cavalhada com Padre João Batista Reus

— Princesa Isabel com Bento Gonçalves

— Voluntários da Pátria com Barros Cassal



Leia mais:

Rio Grande do Sul deve ter tempestades em todas as regiões nesta terça-feira



Confira a situação da chuva na Capital: