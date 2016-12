Farrapos terá trânsito liberado nas proximidades da trincheira da Ceará nesta sexta-feira

Porto Alegre

A partir desta sexta-feira, o fluxo de veículos na Avenida Farrapos, nas proximidades da trincheira da Ceará, será liberado. A abertura desafoga o trânsito na saída de Porto Alegre em direção ao Interior.

Com isso, a via não terá mais bloqueios e não será necessário fazer o desvio pelas ruas 25 de Fevereiro e Edu Chaves. Entretanto, o trecho permanecerá como opção aos condutores até que as obras das vias secundárias sejam concluídas.



A abertura da avenida faz parte da primeira fase de conclusão das obras da trincheira da Ceará, que deve ser entregue no início do ano que vem. Agentes da EPTC intensificarão o monitoramento no local. Os semáforos terão os tempos ajustados para garantir fluidez e segurança ao tráfego.