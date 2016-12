Incêndio atinge boate desativada na Avenida Farrapos, em Porto Alegre 

Sem vítimas

Um incêndio atingiu parte de uma boate desativada na Avenida Farrapos, no bairro Floresta, na zona norte de Porto Alegre. Bombeiros foram chamados por volta das 13h30min desta quinta-feira e combateram as chamas, que atingiram o terceiro e último andar do prédio onde funcionou a casa noturna La Rosa.

Conforme os bombeiros, as chamas eram altas no início do incêndio e geraram uma alta coluna de fumaça. As causas ainda não foram esclarecidas, e a suspeita é de que usuários de droga vinham utilizando a estrutura e tenham sido os responsáveis por dar origem às chamas.

Ninguém ficou ferido durante o incêndio que, por volta das 14h30, estava controlado. Segundo bombeiros que trabalharam no combate das chamas, a área atingida estava vazia.

Foto: Daniel Fraga / Gaúcha

O atendimento da ocorrência exige o bloqueio da Avenida Farrapos, no sentido bairro-centro, entre as ruas Hoffmann e Comendador Azevedo, com desvio auxiliado pela EPTC.

