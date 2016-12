Novo trecho da Rua Voluntários da Pátria é liberado em Porto Alegre

Trânsito

O novo trecho da Rua Voluntários da Pátria, entre as ruas da Conceição e Ernesto Alves foi liberado na manhã desta sexta-feira. A obra deve facilitar o acesso à rodoviária de Porto Alegre. Serão três faixas de tráfego por sentido de circulação, que pretendem, também, garantir maior fluidez ao trânsito e ao transporte coletivo da região.

A configuração do trânsito das ruas Garibaldi e Barros Cassal, nas quadras próximas à Voluntários da Pátria, formarão um binário. A Garibaldi, com sentido de circulação Voluntários da Pátria-Largo Vespasiano Veppo, será um dos principais acessos à rodoviária. Já a Barros Cassal será alternativa para saída, com sentido inverso: Largo Vespasiano Veppo-Voluntários Pátria. As alterações não afetam o trajeto dos ônibus.

Uma obra na área que fica abaixo da Elevada da Conceição está sendo concluída e será um ponto de apoio aos cerca de 460 taxistas da Associação de Táxis da Rodoviária. Conforme Cappellari, a iniciativa vai dar mais segurança para todos que circulam pelo local.

Durante as próximas semanas, deve ser liberado o cruzamento da avenida Farrapos com a rua Santo Antônio, rota que possibilitará acesso até a Osvaldo Aranha, uma outra opção de tráfego para a região. No local, estão sendo realizados os últimos ajustes para a liberação. Enquanto esse ponto de transposição da Farrapos não é finalizado, os condutores que pretendem acessar a Cristóvão Colombo deverão seguir utilizando a Ernesto Alves.