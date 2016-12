Número de crianças e adolescentes em situação de rua cai 93% em oito anos em Porto Alegre

Levantamento

Se o número de pessoas adultas que vive em situação de rua em Porto Alegre preocupa, dados sobre as crianças e adolescentes que têm as vias públicas como lar mostram um outro cenário. De 2008 para 2016, a quantidade de jovens moradores de rua cai 92,95%, saindo de 383 para apenas 27 neste ano.

Os dados, que complementam uma pesquisa divulgada no dia 15 de dezembro — que apontou aumento de 75% na população de rua adulta no mesmo período —, foram divulgados nesta quinta-feira pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) na prefeitura de Porto Alegre. Realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o levantamento apontou investimento público e o trabalho diuturno de equipes de assistência social como os principais motivos para o resultado.

— São números bem pequenos para uma capital. E o que aponta a pesquisa não é diferente daquilo que já percebemos no dia a dia: há cada vez menos crianças em situação de rua em Porto Alegre — aponta Marcelo Soares, presidente da Fasc.

As 27 crianças e adolescentes (16 do sexo masculino e 11 do feminino) têm, em sua maioria, até seis anos: são 14 crianças encontradas vivendo na rua. O quadro difere do apontado pelo levantamento de 2008, quando 49,5% dos entrevistados tinham de 12 a 17 anos. A maioria, hoje, está na rua há menos de um ano, e 65% desses jovens relatam que não estão estudando.

O número reduzido chamou atenção dos pesquisadores, que tinham "uma expectativa original de pelo menos 10 vezes mais" crianças e adolescentes nessa situação, conforme afirma o sociólogo Ivaldo Gehlen, coordenador do estudo, na apresentação do trabalho.

As entrevistas com os jovens moradores de rua foram realizados em setembro e outubro de 2016 e, segundo os pesquisadores e a Fasc, representam a realidade atual da cidade.

— Havia uma época em que não se podia parar em uma sinaleira sem que uma criança estivesse ali. Temos todo o cuidado para permitir que elas tenham o necessário para que não precisem mais buscar a vida na rua — afirma Júlia Obst, coordenadora de proteção social especial na Fasc.

Para continuar esse trabalho, a Fundação pede que a população contribua acionando as equipes de abordagem social quando vir alguma criança ou adolescente em situação de rua pelos telefones (51) 3289.4994 (diurno) e (51) 3346.3238 (noturno).