Ônibus da Capital circulam com horários reduzidos a partir desta segunda

Os porto-alegrenses que utilizam transporte coletivo precisam ficar atentos a partir desta segunda-feira. Na data, entra em funcionamento a Tabela de Verão no sistema de ônibus da capital. Na prática, haverá uma redução de 7% nas viagens realizadas. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) sustenta que essa redução é menor do que a diminuição de passageiros que circulam nesta época do ano, que é de 22%. As informações são da Rádio Gaúcha.



A Tabela de Verão, que entra em funcionamento nesta segunda, será utilizada até o dia 28 de fevereiro. Segundo a prefeitura, os primeiros e os últimos horários de todos os ônibus não sofrerão qualquer tipo de alteração. Também não haverá redução de horários nas linhas mais utilizadas.



Os horários da Tabela de Verão podem ser consultados no site da EPTC ou através do telefone 156.