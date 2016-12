Praias do Litoral Norte são destinos mais procurados na Rodoviária de Porto Alegre

Capital

Os municípios de Tramandaí, Capão da Canoa, Cidreira e Torres, no Litoral Norte gaúcho, estão entre os destinos mais procurados por passageiros na Rodoviária de Porto Alegre nesta saída para o fim de semana de Ano-Novo.

Na tarde desta quinta-feira, o fluxo de pessoas é grande na estação, principalmente nos setores de embarque intermunicipal e interestadual. Há também registro de filas nos guichês para a compra de passagens.



Os ônibus que ligam a Capital às principais cidades do interior do Estado também estão com alta demanda de passageiros, principalmente com destino a Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria.

A boa notícia é que ainda há passagens disponíveis para todos os locais. As empresas estão colocando à disposição 400 ônibus extras para suprir a demanda.

