Primeira obra da revitalização da orla do Guaíba é entregue

Para a comunidade

Foi entregue à comunidade nesta quinta-feira a primeira obra que faz parte da revitalização da orla do Guaíba. A Praça Júlio Mesquita, que fica em frente à Usina do Gasômetro, ganhou um deque de madeira, gramado, novos brinquedos para as crianças, uma quadra de esportes, bancos e uma academia ao ar livre. Aguardadas desde 2012, as obras foram iniciadas em maio deste ano.

O investimento foi de R$ 1,8 milhão. Postes de iluminação espalhados pelos 1.842 m² permitirão que a população frequente a praça durante a noite com maior sensação de segurança.

— Estou encantada com essa obra. Graças a Deus estão revitalizando. Isso é muito importante também para os moradores da região — destaca a aposentada Bernadete Angela Parise.



Leia mais:

Andamento de obra na orla de Porto Alegre revela novidades

Lago sob a Ponte de Pedra passa por escavações



— Muito importante pelo fácil acesso. Tanto para quem mora aqui quanto para quem é de outras regiões — elogia a estudante Silvana Annghinoni.

O prefeito José Fortunati afirma que 70% do trecho 1 da revitalização está finalizada.

— Como faltam 30% para concluir a obra, há condições de ser entregue no fim de abril. A parte mais difícil já foi concluída.

O trecho 1 vai da Usina do Gasômetro até a Rótula das Cuias. Prevê reforma do passeio, ciclovia, bares e restaurantes. O trecho 2, que vai do Anfiteatro Por do Sol até as proximidades do Estádio Beira-Rio, tem previsão de início das obras em 2017. O espaço vai contar com quadras de esporte e pista de skate. O tempo de execução estimado é de um ano.

— Essa orla não vai perder para nenhuma outra do país — destacou Fortunati.

O projeto da orla é assinado pelo escritório do arquiteto paranaense Jaime Lerner, com investimento de R$ 65 milhões, e conta com o financiamento da Corporação Andina de Fomento (CAF) – e não deve, portante sofrer alterações na mudança de gestão da prefeitura.



Confira fotos da praça feitas no início de dezembro: