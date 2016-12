Primeira obra da revitalização da orla do Guaíba será entregue nesta quinta-feira

Porto Alegre

O primeiro trecho das obras de revitalização da orla do Guaíba será entregue à comunidade nesta quinta-feira. Trata-se da Praça Júlio Mesquita, localizada em frente à Usina do Gasômetro.

Com investimento de R$ 1,8 milhão, a área recebeu um deck de madeira, quadra de futebol cercada, academia ao ar livre e brinquedos para crianças. A iluminação também foi totalmente renovada.



Estão previstas atividades de lazer e cultura para marcar a inauguração do local. O evento começa às 17h e conta com a presença do prefeito José Fortunati.