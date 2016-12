TCE veta desconto no IPTU acima de 12% sugerido por Marchezan

Porto Alegre

Após dois conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) se declararem suspeitos para julgar o pedido de medida cautelar contra o desconto de 15% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) prometido pelo prefeito eleito Nelson Marchezan (PSDB), o conselheiro Pedro Henrique Figueiredo aceitou parcialmente a solicitação do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul (MPC-RS).

No entendimento de Figueiredo, o único desconto permitido no momento é o de 12%, concedido pelo atual chefe do executivo municipal, José Fortunati. Acima desse percentual, seria necessário um novo estudo de impacto financeiro nas contas públicas.



— Não é possível ultrapassar esse percentual (12%) que já está calculado dentro da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque ela levou em consideração os exercícios anteriores que fazem comparação. Acima disso, é preciso que haja uma estimativa de impacto orçamentário e financeiro — explicou Figueiredo.

Com a decisão, o conselheiro determina que, caso o prefeito eleito queira prorrogar o prazo para pagamento com desconto, o percentual de 12% deve ser mantido até o quinto dia útil do mês de fevereiro, conforme estabelece a Lei Complementar Municipal:

— A Lei Complementar de Porto Alegre, que é o Código Tributário Municipal, estabelece dois prazos: 20% até o segundo dia útil do mês de janeiro e até 15% até o quinto dia útil de fevereiro. Então, estou estabelecendo que se houver esse desconto, tem que ser até o quinto dia útil do mês de fevereiro — afirmou.

Segundo Figueiredo, caso Marchezan não respeite a decisão do TCE, o prefeito eleito poderá pagar multas pessoais em dinheiro e ter a apreciação de suas contas com parecer desfavorável pelo tribunal, o que, consequentemente, poderá causar a sua inelegibilidade.



Dois conselheiros alegaram suspeição para não julgar medida

O pedido de medida cautelar contra a proposta de Marchezan foi protocolado na noite de terça-feira pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino.

Logo após a ação de Camino, o processo foi encaminhado ao conselheiro de plantão do TCE na ocasião, Algir Lorenzon, se declarou suspeito. Procurado por Zero Hora, Lorenzon afirmou que não julgaria a medida por ter sido alvo de uma representação de Marchezan anos atrás.Após a negativa de Lorenzon, o tribunal enviou o caso ao gabinete da auditora substituta Letícia Ayres Ramos na manhã desta quarta-feira.

No entanto, ela também alegou suspeição pelo fato de o marido ser advogado do perfeito eleito da Capital. Após as duas recusas em sequência, o presidente do tribunal, Marco Peixoto, decidiu deixar o caso aos cuidados de Figueiredo, que julgou processo semelhante na semana passada.



Contraponto

A assessoria de Nelson Marchezan (PSDB) afirmou que a equipe do prefeito eleito vai se pronunciar somente após analisar a decisão do Tribunal de Contas do Estado.



