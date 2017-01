Após ser interditado pela Vigilância Sanitária, Tirol passará por reformas

Contaminação

O Restaurante Tirol, no bairro Menino Deus, passará por reformas após ser interditado pela Vigilância Sanitária de Porto Alegre na última quinta-feira. A ideia é atender aos pedidos da equipe e aproveitar para fazer algumas melhorias no estabelecimento. As obras devem ser concluídas em 10 dias, mas o local só poderá voltar a funcionar após liberação do órgão de inspeção.

Após uma notificação de surto alimentar à equipe de vigilância de alimentos, foi realizada uma vistoria do local em 19 de dezembro. Amostras de alimentos foram coletadas e encaminhadas para exame. Dois dias depois, a Vigilância realizou nova vistoria no restaurante e lavrou notificação, com 23 itens para regularização. Foram apreendidos e inutilizados 490,7 quilos de alimentos.



Na manhã de quinta, a equipe voltou ao local para entregar o laudo positivo de Listeria. De acordo com o órgão, foi constatado que grande parte dos itens apontados na notificação do dia 21 não foi regularizada, que o local estava com problemas de higiene e tinha vazamento em torneiras, bueiros sem proteção, utensílios precários e equipamento de refrigeração com temperatura inadequada.

O proprietário não informou que tipos de melhorias serão feitas, mas que a ideia estava no papel antes de o restaurante ser interditado e que o ocorrido com a Vigilância só antecipou a reforma.