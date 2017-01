Carnaval de manhã? Bloco da Laje promove folia neste domingo na Zona Sul

Acorde cedo

Um dos blocos mais conhecidos de Porto Alegre, o Bloco da Laje abre os trabalhos para o Carnaval neste domingo. A partir das 8h, os foliões se encontram na Praça Paraíso, Vila Conceição, e seguem por ruas da Zona Sul.



Thiago Lazeri, um dos organizadores do bloco independente, conta que o grupo vem desde outubro planejando o evento. Colaboradores foram mobilizados a fazer doações no site de vaquinhas virtuais Catarse e, assim, o Bloco da Laje arrecadou mais de R$ 20 mil.

— A ideia era conseguir produzir o evento financiado pelas pessoas que gostam do Bloco da Laje. A vaquinha conseguiu superar nossa meta. Toda a estrutura de banheiro químico, ambulância e carro de som foi paga por essa arrecadação.

Leia mais

Bloco da Laje: conheça o Carnaval democrático que agita a Redenção aos domingos

Conheça a história do Carnaval de Porto Alegre

Modelo de Carnaval fora de época poderá ser mantido em Porto Alegre nos próximos anos

Segundo uma estimativa do bloco, mais de 2 mil pessoas estarão presentes na festa.

— A gente faz um Carnaval para todos os tipos de pessoas, de todas as idades. Os adultos podem trazer os filhos. A recomendação é que venham pra brincar com a gente, preparados para tomar sol — lembra Lazeri.

A previsão do tempo vai colaborar: a máxima prevista para o domingo na Capital é de 32ºC e não chove.

Entre 9h e 15h, o trânsito será afetado na região dos bairros Vila Conceição e Vila Assunção.



Quando: domingo, 29/01

Horário: a partir das 8h

Onde: saída na Praça Paraíso (veja o mapa)

Fantasia não é obrigatória, mas os integrantes do bloco sugerem vestimentas com as cores vermelho, amarelo e azul, características do Bloco da Laje.

Leia as últimas notícias de Porto Alegre