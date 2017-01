Cercamento eletrônico de parques na Capital é prejudicado por atraso de pagamento

Porto Alegre

Previsto para ser entregue em janeiro, o cercamento eletrônico do Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, irá atrasar. Os trabalhos foram paralisados devido à falta de pagamento, que deveria ter sido realizado em dezembro. No entanto, a primeira parcela foi quitada apenas nessa terça-feira pela prefeitura. Ainda não há a confirmação da data de retomada dos serviços. As informações são da Rádio Gaúcha.



O valor desta etapa é de R$ 406 mil, sendo que o município é o responsável por apenas 10%, ou R$ 40,6 mil. O restante ficará a cargo do Badesul.

O convênio prevê a instalação de nove câmeras no Parque Marinha do Brasil, sendo que cerca de 50% das estruturas já foram concluídas. Ainda não há a transmissão de imagens. O local já conta com outros seis equipamentos, que estão com problemas. No Parque Farroupilha, a Redenção, as 21 câmeras já foram instaladas e, junto com outras cinco mais antigas, estão em funcionamento.

Cercamento

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Kleber Senisse, o objetivo é fazer esse primeiro repasse e garantir a liberação dos próximos, para que a instalação não volte a ser interrompida.

– Não queremos que os equipamentos já instalados (no Parque Marinha do Brasil) acabem se deteriorando – relata.

Ele ainda afirma que o termo "cercamento eletrônico" não se resume à instalação das câmeras. Para haver o controle dos locais monitorados, é necessário que os órgãos de segurança, ação social e juventude se unam para possibilitar a resposta imediata frente a situações de risco.

– Se não tiver quem faça a visualização, se não tiver uma tropa de reação, não temos o cercamento eletrônico – destaca Senisse.

Ele ainda não sabe se, após a conclusão da instalação dos equipamentos, haverá essa estrutura de atendimento.

Contrato

O contrato entre a Capital e o Badesul prevê a liberação de R$ 1,7 milhão para a compra de equipamentos. O Município é responsável pelo pagamento de R$ 170 mil.