Cettraliq retira efluentes e odor no entorno se intensifica

Porto Alegre

Principal suspeita de ter provocado alterações no cheiro e no sabor da água tratada de Porto Alegre no ano passado, a empresa Cettraliq informou ter concluído a retirada dos resíduos de sua planta, na zona norte da Capital, nesta semana. O esvaziamento dos tanque e da lagoa onde eram armazenados os efluentes tratados no local foi determinado pela Justiça em outubro, mas teve o prazo modificado a pedido da companhia, que iniciou os trabalhos apenas em 16 de novembro.

Segundo a Cettraliq, o material removido do local — 2,6 mil metros cúbicos de efluentes — foi encaminhado para uma companhia de Santa Catarina para receber o tratamento adequado. Em nota, a empresa disse que "um relatório final está sendo finalizado e será apresentado ao Juízo competente após o recesso" e que, após a retirada dos efluentes, "a equipe segue os trabalhos de limpeza de equipamentos e instalações".

Leia mais:

Cettraliq diz acreditar em revogação de interdição

Documentos mostram que Cettraliq vinha sendo investigada desde 2008



Em visita às imediações da central de tratamento de efluentes, que teve as atividades suspensas pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) em agosto, a reportagem de ZH constatou que o odor percebido no local, semelhante ao identificado na água tratada por mais de três meses, voltou a se intensificar. Para o pesquisador da Feevale que trabalha com análise microbiológica da água, Fernando Spilki, a volta do mau cheiro no entorno da planta pode ser proveniente de resíduos que tenham aderido aos tanques — e que, agora, sem água para diluição, exalam odores.

— Compostos que dão esse nível de cheiro podem ficar aderidos à borda do tanque. Se forem solventes, será complicado de limpar. Tem de aguardar para ver como vai ficar depois que estiver limpo e seco — analisa.

No começo de dezembro, lagoas e tanques da Cettraliq ainda apresentavam resíduos Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

A companhia, que se considera injustiçada pelo órgão ambiental estadual, segue afirmando que a persistência do mau cheiro após o esvaziamento indica que "a causa do problema não é a empresa nem a atividade que desenvolvia". No entendimento do Ministério Público (MP) e da prefeitura, porém, o fato de a água ter voltado ao normal dias após a paralisação das atividades da planta indica uma relação direta entre a Cettraliq e as alterações que imprimiram cheiro e gosto de mofo no líquido tratado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Segundo a promotora de justiça e defesa do meio ambiente Ana Marchesan, que abriu inquérito para investigar as ações do poder público em relação às alterações na água, disse que a retirada dos resíduos, feita aos poucos, foi acompanhada pelo Ministério Público em pelo menos três oportunidades. Após a entrega da documentação da Cettraliq à Justiça — que inclui relatório de processo e comprovantes de transporte dos resíduos —, uma vistoria deve ser feita na empresa para verificar se a operação atendeu ao que foi solicitado. Mesmo se tudo estiver correto, atividades da Cettraliq devem seguir suspensas.

Leia também:

Relembre episódios que envolvem empresa investigada por alterações na água em Porto Alegre

Mudança de ponto de captação de água em Porto Alegre não deve ocorrer antes de 2020



Procurado pela reportagem para comentar a retirada dos efluentes da Cettraliq, o Dmae informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não deve se manifestar até que receba o relatório da empresa — o que não deve ocorrer antes do fim do recesso do sistema judiciário, que segue até 9 de janeiro. Na ação civil pública ajuizada pelo órgão em parceria com o MP, que motivou a retirada dos resíduos da Cettraliq, o Dmae pede, ainda, que a empresa reembolse a prefeitura em mais de R$ 4 milhões pelos gastos extras com o tratamento de água no período das alterações. O processo ainda corre na Justiça.

A central de tratamento de efluentes, suspeita por alterar a água na Capital, está fora de atividade desde agosto, quando teve as atividades suspensas pela Fepam por emissão de odores acima no estabelecido na licença de operação. Posteriormente, a Cettraliq foi interditada preventivamente pela prefeitura por oferecer risco "à população e ao ambiente" e, em setembro, o órgão ambiental estadual disse que a empresa não voltará a abrir na zona norte de Porto Alegre.