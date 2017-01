Com tumulto, Câmara aprova enxugamento na prefeitura

Vereadores

Em uma sessão extra longa e tumultuada, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou nesta segunda-feira, por 27 votos a oito, o projeto de reestruturação administrativa proposto pelo prefeito Nelson Marchezan, que reduz o número de pastas de 29 para 15.



A sessão foi marcada por diversos momentos de tensão tanto nas galerias quanto no plenário, devido à troca de ofensas entre os vereadores, o que levou a diversas paralisações. Ainda no início dos trabalhos, foi quase adiada por causa de uma confusão envolvendo seguranças e um grupo ligado a sindicalistas municipais e servidores de secretarias que seriam extintas. O público favorável ao enxugamento proposto pelo tucano foi colocado do lado esquerdo das galerias e, os contrários, postados na ala direita.

Mas, apesar da existência de espaço nos dois lados, o presidente da Câmara, Cássio Trogildo (PTB), impediu a entrada de mais pessoas, principalmente opositores ao projeto, que tentavam forçar o ingresso enquanto o grupo que estava dentro do plenário gritava palavras de ordem tentando pressionar pela liberação do acesso. A alegação de Trogildo era a segurança.



Acompanhe a votação em tempo real:



Tweets by vankannenberg

Leia mais:

Como foi a primeira manhã de Marchezan como prefeito

Marchezan toma posse como prefeito de Porto Alegre

Prefeitura vai atualizar planta de valores do IPTU em Porto Alegre



— Se não tivermos condições, vou encerrar a sessão e a próxima será sem audiência — ameaçou Trogildo.



No momento de maior nervosismo, chegou a ocorrer um empurra-empurra próximo à entrada do plenário. Além de segurança privada, a Câmara contou com a presença de pelo menos 13 membros da Guarda Municipal, armados. Após um tumulto, um acordo permitiu a entrada de mais 20 pessoas de cada lado, o que não foi suficiente para fazer cessar os apupos e xingamentos.



Apesar da maior pressão ser favorável às emendas, quase todas foram rejeitadas pelos vereadores, com a maioria aliada a Marchezan articulada no plenário pelo secretário de Relações Institucionais, Kevin Krieger. Com a adesão de aliados de Marchezan, a oposição conseguiu a aprovação de emenda que retirou do Executivo a prerrogativa de integrar e aglutinar órgãos por decreto, sem passar pelo legislativo.



— Seria um cheque em branco para o prefeito — alertou a vereadora Fernanda Melchionna (PSOL).



Outro ponto polêmico envolveu o licenciamento ambiental. Uma emenda rejeitada tentou impedir que a coordenação e o acompanhamento dos processos ficasse com a nova Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e passasse a ser responsabilidade da pasta da Sustentabilidade, mas foi rejeitada, sob protestos da oposição e ambientalistas. Apesar da aprovação de emenda para que a concessão final da licença fique com a Secretaria da Sustentabilidade, para a oposição é uma alteração quase inócua, porque o controle do processo ficará com o Desenvolvimento Econômico.



Também foram rejeitadas propostas para evitar a extinção da Secretaria Especial dos Direitos dos Animais (Seda) e a obrigação da prefeitura de eliminar 30% dos CCs em até 120 dias.



O bate-boca tanto de vereadores como entre parlamentares e o público também permeou toda a sessão. Um dos desentendimentos foi entre o Idenir Cecchim (PMDB) e Rodrigo Maroni (PR).



— Faltou a mamãe dar um tapinha na bunda desse rapaz — disse Cechin, tomando as dores de ironias feitas antes por Maroni e dirigidas a Felipe Camozzato (Partido Novo), chamado de "filhinho de papai" pelo parlamentar do PR.