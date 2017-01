Criança de 5 anos morre após cair do 13º andar de prédio em Porto Alegre

Zona Norte

Uma criança de 5 anos morreu, no final da tarde desta segunda-feira, após cair do 13º andar de um prédio na Avenida Grécia, número 1.000, no bairro Passo d' Areia, zona norte de Porto Alegre. O menino foi identificado como Bruno Vinicius da Veiga. As informações são da Rádio Gaúcha.



Brigada Militar, bombeiros e a Polícia Civil estão no local atendendo a ocorrência. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas. Um soldado do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência afirmou que os pais da criança estão em estado de choque e não conseguem falar sobre o ocorrido.



Uma vizinha do prédio onde ocorreu o fato presenciou a movimentação no local.



— Eu estava passeando com meu cachorro e vi algumas crianças gritando dentro do condomínio pedindo socorro. Eu tentei entrar para ver o que estava acontecendo, mas não me deixaram. Em seguida, o Samu chegou — disse.



Polícia Civil, Bombeiros e BM no local. Ainda não há detalhes sobre como a queda ocorreu. Perícia trabalha dentro do condomínio @RdGaucha pic.twitter.com/sFXALd4PFt — Marina Pagno (@marinapagno) January 2, 2017