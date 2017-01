Desvio das obras da Avenida Ceará seguirá bloqueado em Porto Alegre 

Trânsito

O principal desvio utilizado pelos motoristas desde o início das obras da trincheira da avenida Ceará, na zona norte de Porto Alegre, irá permanecer bloqueado pelo menos até a quarta-feira. Isso porque alagamentos seguem interrompendo o trânsito nas ruas 18 de Novembro e Professor Sarmento Barata e, com isso, os condutores não conseguem acessar a região pela Avenida Farrapos, na entrada de Porto Alegre. As informações são da Rádio Gaúcha.

Desde segunda, o bloqueio está causando congestionamentos na chegada à Capital pela BR-116, na região do Aeroporto Salgado Filho. Com o desvio bloqueado, os motoristas são obrigados a seguir reto pela Avenida Farrapos, o que está causando transtornos no trânsito da região.

O Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) afirma que a água acumulada na Rua 18 de Novembro terá que ser drenada. Depois, reparos no asfalto devem ser feitos, pois há muitos buracos espalhados pela via. No entanto, ainda não há um prazo para que isso ocorra.

Até que a rua não seja liberada, os motoristas podem desviar do congestionamento na região do Aeroporto acessando Porto Alegre pela Freeway e Avenida da Legalidade. Quem já está na BR-116, pode utilizar as avenidas Farrapos e Sertório para chegar até a Terceira Perimetral.

