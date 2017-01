Emissão de passaportes poderá ser feita em shopping da Capital

Porto Alegre

Foto: Marcelo Monteiro / Zero Hora / Zero Hora

Possível instalação de posto de emissão de passaportes no Praia de Belas Shopping acompanha uma tendência nacional Foto: Marcelo Monteiro / Zero Hora / Zero Hora

A Polícia Federal pretende instalar um Posto de Expedição de Passaportes (PEP) no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. Com a nova estrutura, a emissão do documento deixaria de ser feita na atual sede da Polícia Federal (PF), na Rua Walter Spalding, 50, na Capital. A direção do Praia de Belas Shopping e a Superintendência Regional da PF no Estado não manifestam-se oficialmente sobre o assunto.

O processo está nas mãos da Advocacia-Geral da União (AGU), que não revela detalhes, mas confirma que avalia o caso. Neste momento, o contrato para a instalação do Posto de Expedição de Passaportes está sendo analisado pela Consultoria Jurídica da União no Rio Grande do Sul, unidade da AGU no Estado. "O processo foi remetido para análise da Consultoria no dia 29 de dezembro, e os advogados estão estudando os documentos apresentados para elaboração do parecer", confirma a assessoria de imprensa do órgão.



A área especulada para o novo PEP ficaria nas proximidades do Posto de Atendimento ao Eleitor, inaugurado em setembro passado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE), no segundo piso do Praia de Belas. Se confirmado, este será o segundo Posto de Emissão de Passaportes em um shopping no Rio Grande do Sul.

O primeiro foi criado em junho do ano passado, no Shopping Center Iguatemi, em Caxias do Sul, na Serra. A estrutura atende a moradores dos 57 municípios que fazem parte da região da Delegacia da PF em Caxias do Sul, incluindo Farroupilha, Bento Gonçalves, Gramado e Canela.

A instalação dos postos da PF em shopping centers segue uma tendência nacional. Atualmente, 33 cidades de 14 Estados e do Distrito Federal já contam com PEPs instalados em shoppings centers.

Passaporte no shopping

Confira as cidades que já contam com o serviço no país



- São Paulo

- Rio de Janeiro

- Belo Horizonte

- Fortaleza

- Salvador

- Manaus

- Belém

- Goiânia

- Campo Grande

- João Pessoa

- Guarulhos (SP)

- Campinas (SP)

- Santos (SP)

- Ribeirão Preto (SP)

- Santo André (SP)

- Jundiaí (SP)

- Piracicaba (SP)

- São José dos Campos (SP)

- São José do Rio Preto (SP)

- Barueri (SP)

- São Carlos (SP)

- Caraguatatuba (SP)

- Indaiatuba (SP)

- Niterói (RJ)

- Campos dos Goytacazes (RJ)

- Juiz de Fora (MG)

- Caxias do Sul (RS)

- Riacho Fundo I (DF)

- Maringá (PR)

- Itajaí (SC)

- Vitória da Conquista (BA)

- Feira de Santana (BA)

- Vila Velha (ES)