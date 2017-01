Empresas preparam pedido para aumento da passagem de ônibus em Porto Alegre

Transporte

As empresas de ônibus decidem em até duas semanas o pedido de revisão tarifária do transporte público que será encaminhado à prefeitura. O Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa) faz o cálculo com base no pedido de reajuste dos rodoviários, número de passageiros transportados, preço do combustível e gasto na manutenção dos veículos.

Uma das dificuldades é a diminuição no número de viagens pagas no ano passado. As empresas realizaram uma média de 15,9 milhões de viagens por mês. A redução média mensal foi de 947,5 mil na comparação com 2015.

Os rodoviários encaminharam proposta para as empresas no dia 24 de dezembro. Pedem que o salário tenha a correção da inflação (IPCA), mais ganho real de 3,5%. Também pedem que o vale-alimentação suba de R$ 23,48 para R$ 29. Querem também que o rodoviário afastado após assalto continue recebendo o vale-alimentação mesmo no perído de ausência.

O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre, Sandro Abade, diz que o salário da categoria se desvalorizou muito nos últimos anos. Mesmo assim está entre os mais bem pagos do País, segundo a EPTC. Sobre a diminuição no número de passageiros transportados, Abade destaca o aumento da criminalidade e as novas opções de transporte que foram criadas na cidade.

O Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Elizandro Sabino destaca que não é possível antecipar nada sobre o assunto, mas afirma que já está tratando sobre o reajuste da passagem.

"Este momento é um momento de muito diálogo para podermos chegar a um bom termo. Enquanto não tivermos o nome do novo diretor-presidente da EPTC vamos nos valer dos técnicos que temos para discutir sobre o assunto", avaliou Sabino.

No ano passado, a passagem subiu de R$ 3,25 para R$ 3,75. O reajuste foi parar na Justiça. Uma liminar fez com que, durante pouco mais de um mês, a tarifa voltasse aos patamares de 2015.

