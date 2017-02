Governo dos Estados Unidos confirma mudanças na emissão de vistos para brasileiros e argentinos

Restrição maior

O governo dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira mudanças nas regras de emissão de vistos para brasileiros e para argentinos. O assunto foi noticiado ontem, a partir de relatos de agências e de clientes interessados em emitir o visto no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (Casv), em Porto Alegre.



Por nota, a assessoria da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil comunicou que as alterações são fruto de decreto do presidente Donald Trump, emitido no último dia 27. Segundo a Embaixada, passam a ser isentos da etapa de entrevista solicitantes até 13 anos e a partir de 80 anos. Antes, eram isentos da entrevista solicitantes até 16 e a partir de 66 anos. O novo decreto também isenta de entrevista quem tem visto expirado até um ano. Antes, eram quatro anos.