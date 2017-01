Hospital veterinário público de Porto Alegre segue sem previsão para iniciar atendimento

Lomba do Pinheiro

Inaugurada em novembro de 2016, a Unidade de Saúde Animal Victória, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, ainda não está apta a receber animais. Sem previsão de funcionamento, o primeiro hospital veterinário público da Capital aguarda a obtenção do plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) e do Habite-se para realizar atendimentos. Enquanto isso, os procedimentos estão sendo feitos na unidade antiga, que fica no mesmo terreno.

Segundo a Secretaria Especial dos Direitos Animais (Seda), que na nova administração municipal passará a integrar a Secretaria Municipal da Sustentabilidade, cinco veterinários já foram nomeados em dezembro e devem iniciar suas atividades até o fim de janeiro. Quando o hospital funcionar de forma plena, mais funcionários serão chamados. Porém, com a troca de governo, ainda não há definições quanto ao funcionamento da unidade:

— Para a atual gestão, o assunto é novo. Eles estão estudando como será a administração do hospital, se será própria, da prefeitura, ou se será a partir de parceria público-privada. Por enquanto, não há nada definido — explica a secretária-adjunta da Seda, Fabiane Tomazi Borba.



A Unidade de Saúde Animal Victória foi construída com um investimento de R$ 6 milhões do empresário Alexandre Grendene. São cinco salas de cirurgia, quatro consultórios, alas para internação, setores de quimioterapia, de exames de imagem e laboratório de análises clínicas em área de mais de 1,6 mil m². Assim que abrir as portas, a unidade poderá receber até 270 animais, inclusive aqueles com doenças infectocontagiosas, que serão encaminhados para uma área de isolamento total.