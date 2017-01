Mãe de criança que morreu ao cair do 13° andar de prédio é investigada por negligência 

Porto Alegre

A mãe do menino de 5 anos que morreu ao cair do 13° andar de um prédio na Avenida Grécia, na zona norte de Porto Alegre, está sendo investigada por negligência após ter deixado do filho sozinho no apartamento para entregar uma chave ao pai do menino. A mulher, que não teve o nome divulgado, prestou depoimento nesta quarta-feira no Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca).

De acordo com a delegada Andrea Magno, ela declarou que convidou o filho para descer junto e ver o pai, mas o menino teria dito, segundo a mãe, que preferia ficar assistindo desenho no quarto. Anteriormente, em depoimento informal logo após a tragédia, ela havia dito que o menino estava dormindo quando saiu de casa. Em nova versão, afirmou que ele acordou ao ouvir o telefone do apartamento tocar.

Ainda conforme a polícia, a mulher garantiu que fechou a janela da sacada, por onde o filho caiu, antes de descer para encontrar o pai da criança. Essa informação, no entanto, será confrontada com o resultado da perícia.

Nesta quinta-feira, a delegada terá o relato de uma vizinha do prédio que é enfermeira e ajudou nos primeiros socorros à criança, que foi enterrada na terça-feira.

A hipótese de homicídio doloso (com intenção) está praticamente descartada, já que não há indícios, até o momento, de uma terceira pessoa no apartamento. Conforme a delegada Andrea Magno, se a negligência for confirmada no inquérito, a mãe do menino deverá responder por homicídio culposo (sem intenção).



*Zero Hora