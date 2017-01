Marchezan anuncia secretários de Serviços Urbanos e de Segurança

Primeiro escalão

Dez dias depois da posse, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), anunciou, nesta terça-feira, dois novos nomes para o primeiro escalão de seu governo. O vereador Ramiro Rosário (PSDB) será o secretário de Serviços Urbanos, enquanto o coronel da reserva Kleber Roberto de Lima Senisse será o titular da secretaria de Segurança.

Sob o comando de Rosário — cujo espaço na Câmara abre espaço para Matheus Ayres (PP) —, estarão o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), e parte das atividades do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP).

— Não importa dono do buraco, mas buraco tem que ser tapado — afirmou o prefeito.

Marchezan, ao falar da pasta, disse que a cidade "precisa voltar a ser bonita como um dia já foi", e que essa será a função da Secretaria de Serviços Urbanos.



Considerada uma das três secretarias-chave de sua gestão, Marchezan escolheu representantes da Brigada Militar e da Polícia Civil para a Segurança. O coronel da reserva da BM Kleber Roberto de Lima Senisse será o titular, enquanto a delegada Claudia Cristina Santos da Rocha Crusius será a adjunta.



Uma das ideias do novo governo municipal é criar um fundo específico para a a segurança da Capital, anunciou Marchezan.



Das 15 pastas que compõe o governo do tucano, três permanecem sem titular. O prefeito reconheceu a demora, mas destacou, mais uma vez, que quer "as pessoas certas no lugar certo".