Nove regiões de Porto Alegre podem ficar sem água neste sábado

Duas estações de bombeamento de água de Porto Alegre estão paradas, neste sábado (14), pelo baixo nível dos reservatórios, e nove regiões da Capital podem ficar sem o abastecimento do serviço durante o dia. São elas: Bom Jesus, Jardim Carvalho, Vila Jardim, Vila Fátima-Pinto, Cefer II, Praça Dr. Baltazar de Bem, Vila Nossa Senhora das Graças, Vila Boa Vista e Vila Colina do Prado.



Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o baixo nível nos reservatórios ocorre pelo alto consumo de água nas localidades. Com isso, o funcionamento das estações de bombeamento precisa ser interrompido até que o nível volte ao normal. Não há previsão de normalização do serviço.