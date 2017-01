PGM vai ingressar com ação de cobrança contra terceirizada do DEP

Porto Alegre

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) informou que o contrato da empresa JB Comércio e Serviços Ambientais — terceirizada que foi alvo de ação da Polícia Civil nesta quinta-feira — com o Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) já estava sob análise para as adoção de medidas judiciais.



Conforme o procurador-geral do município, Bruno Miragem, a PGM vai ingressar com ação de ressarcimento contra a empresa. Também será feita apuração para verificar se servidores do DEP tinham conhecimento de que não era a JB que estava executando os serviços de hidrojateamento, mas sim outra empresa, a Ambiental BR, que não tem contrato com o DEP.

— Vamos apurar quem no DEP tinha conhecimento do contrato, quem poderia ter identificado falhas na prestação desse serviço. Com isso, se houver responsabilidade de servidores, vamos ingressar com ação de improbidade administrativa — afirmou Miragem.

O fiscal responsável por atestar a execução dos serviços era Paulo Guilherme Silva Barcellos, então diretor da Divisão de Conservação do DEP. Também era ele quem atestava os serviços de limpeza de bueiro, que tiveram superfaturamento apontado por Zero Hora na série de reportagens "Dinheiro pelo Bueiro" e comprovado pelo DEP.

O DEP explicou nesta quinta-feira que o contrato com a JB já foi finalizado, ou seja, a empresa não prestaria mais serviços para o departamento. Até o momento, o DEP apurou que a JB teria recebido irregularmente R$ 436.354,76. Os valores para fins de cobrança ainda podem sofrer atualização.

Na manhã desta quinta-feira, a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública e Ordem Tributária (Deat) desencadeou a Operação Tormenta, tendo como alvo as empresas JB e Ambiental BR.

A polícia quer esclarecer que relação há entre as empresas, já que não há nenhuma formalização para que a Ambiental BR executasse serviços para o DEP. A investigação também apura a cobrança, por parte da JB, de serviços que não teriam sido executados. Segundo o DEP, a cobrança maior ficava em torno de 30% e 60% do que realmente existe de extensão de redes subterrâneas.





O DEP apurou que a JB Comércio e Serviços Ambientais recebeu pelo menos R$ 436.354,85 irregularmente, ou seja, por serviços de hidrojateamento não realizados, mas declarados em faturas.