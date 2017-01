Porto Alegre terá tempo firme e calor nesta terça-feira

Previsão do tempo

O tempo vai permanecer firme nesta terça-feira em Porto Alegre. A cidade amanheceu com o céu coberto de nuvens, mas o sol aparece vai e brilhar durante todo o dia. O calorão vai persistir. A temperatura máxima prevista para a cidade é de 34ºC.



É no final do dia de quarta-feira que a instabilidade chega a Porto Alegre devido a uma frente fria que se aproxima. As temperaturas devem continuar elevadas mesmo com a chuvas.