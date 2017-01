Porto Alegre terá tempo firme nesta sexta-feira

Clima

A sexta-feira com sol abre um final de semana que será de tempo bom em Porto Alegre. A máxima do dia será de 33ºC.

A previsão é de calor no sábado e no domingo. Há expectativa para chuva bastante fraca no final da tarde de sábado, mas o volume e a duração não vão estragar os planos de sair de casa e aproveitar o ar livre. Os termômetros devem marcar 32ºC.

No domingo, o calor segue intenso e há possibilidade de chuva mais forte durante a tarde. A máxima vai ficar em torno dos 33ºC.

