Prazo previsto por Fortunati expira, e aplicativos como Uber e Cabify seguem sem fiscalização

Transporte de passageiros

Mais de 40 dias após a sanção do texto que autoriza em Porto Alegre a operação de aplicativos de transporte individual de passageiros (como Uber e Cabify) pelo ex-prefeito José Fortunati, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) ainda não regulamentou o projeto. Conforme previsão do ex-prefeito, a partir do momento da sanção, em 9 de dezembro passado, o órgão teria até 30 dias para normatizar a nova legislação – o prazo se encerrou no último dia 8. O próprio texto da lei, porém, prevê prazo de até 90 dias para a regulamentação.

O projeto autoriza a prestação de serviços por parte das empresas desenvolvedoras dos aplicativos, que terão a responsabilidade de cadastrar os condutores e os carros. A fiscalização dos serviços será responsabilidade da EPTC. Sem a regulamentação, porém, não há ferramentas para que os fiscais possam verificar se motoristas cumprem as exigências legais. Ou seja, por enquanto, a fiscalização aos veículos que operam com aplicativos restringe-se apenas à observação dos itens e documentos exigidos em veículos comuns. Até o momento, a EPTC não manifestou-se sobre o assunto.

Iniciativa do próprio Executivo, o texto precisou de três votações no plenário até ser aprovado na Câmara Municipal. No total, os vereadores apreciaram 62 emendas e subemendas ao texto original, até que, finalmente, em 24 de outubro, aprovaram o projeto por unanimidade na Casa.

O texto estabelece uma lista de exigências para as empresas que operam em Porto Alegre. Entre elas estão o pagamento de uma taxa mensal por veículo no valor de 20 unidades financeiras municipais (UFMs, equivalentes a R$ 73), o compartilhamento de dados com a prefeitura e o cadastro dos veículos na Capital, eliminando do mercado os condutores da Região Metropolitana.