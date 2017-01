Prédio é evacuado após incêndio em apartamento no Centro da Capital

Sem vítimas

Um incêndio atingiu um apartamento da Rua Fernando Machado, na esquina com a Bento Martins, no Centro de Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira, obrigando os moradores do prédio de 12 andares a sair do edifício.

O Corpo de Bombeiros foi chamado pela moradora do apartamento localizado no penúltimo andar por volta das 6h20min. As chamas destruíram o banheiro, a cozinha e área de serviço dele, mas não atingiram vizinhos.

De acordo com os bombeiros, o fogo pode ter iniciado no chuveiro, por causa de um curto circuito. O botijão de gás, que estava na cozinha, foi retirado antes de ser atingido pelo incêndio.

Ninguém ficou ferido e os moradores começaram a voltar aos apartamentos depois das 7h.

Foto: Felipe Daroit / Rádio Gaúcha