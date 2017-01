Prefeitura de Porto Alegre publica decretos que suspendem pagamentos e novas despesas

Corte nas finanças

A Prefeitura de Porto Alegre publica, no Diário Oficial do município nesta quinta-feira, os decretos que suspendem o pagamento de despesas anteriores e a geração de novas despesas, como diárias e passagens, pelos próximos 90 dias. As medidas integram o pacote de contenção de gastos apresentado pelo prefeito Nelson Marchezan (PSDB), que, segundo a atual gestão, deve provocar uma economia de cerca de R$ 17 milhões mensais.

O primeiro decreto estabelece a suspensão temporária dos pagamentos de despesas do exercício de 2016 e anteriores em razão da indisponibilidade de recursos. Segundo a atual gestão, há risco de prejuízo à continuidade na prestação dos serviços públicos essenciais caso as despesas fossem executadas. A medida aplica-se a secretarias, autarquias, fundações e empresas públicas.

O texto estabelece que a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) deve avaliar a situação das finanças em até 90 dias e apresentar uma proposta que possibilite o pagamento dos compromissos assumidos anteriormente. No caso de despesas já contratadas e que tenham recursos em conta, como o Fundo Municipal da Saúde, os pagamentos poderão ser retomados para dar continuidade aos serviços.

Já o segundo decreto determina a suspensão temporária, também por 90 dias, de despesas com diárias, horas extras, passagens aéreas, cursos, seminários, congressos e novos contratos de aluguel de veículos, imóveis e equipamentos. Haverá excepcionalidade somente em casos de pagamento essenciais, como na área da saúde.

