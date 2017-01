Quinta-feira será de tempo firme em Porto Alegre

Previsão do tempo

A Capital amanheceu com a temperatura mais amena, os termômetros marcaram 20ºC no começo da manhã. Os ventos que sopram do quadrante Sul ajudam a aliviar a sensação de abafamento, mas não devem provocar quedas significativas na temperatura. A máxima para hoje em Porto Alegre é de 31ºC.

A quinta-feira vai permanecer com tempo firme e o ar deve ser mais seco. O sol vai brilhar com intensidade e o céu terá algumas nuvens.

Na sexta-feira, o tempo permanece estável e deve fazer calor. A máxima prevista é de 34ºC.

