Tumulto interrompe sessão da Câmara de Porto Alegre

Redução das secretarias

Um tumulto interrompeu a sessão extraordinária da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, na tarde desta segunda-feira, que discute a reforma administrativa proposta pelo novo prefeito, Nelson Marchezan. A intenção do Executivo é reduzir de 29 para 15 o número de secretarias municipais. As informações são da Rádio Gaúcha.

As galerias da Casa estão ocupadas principalmente por movimentos sociais contrários à extinção de pastas — como as secretarias dos Direitos Animais, do Esporte e do Meio Ambiente. Um grupo tentou forçar a entrada nas galerias, o que exigiu a intervenção da guarda legislativa e de alguns vereadores.

A sessão ficou suspensa por cerca de cinco minutos e foi retomada após um acordo — que garantiu mais lugares para os manifestantes assistirem à votação.



A reforma administrativa proposta por Marchezan começou a ser discutida no dia 22 de dezembro. À época, a votação foi adiada por falta de quórum — em manobra comandada pelo PTB, partido da base aliada do novo prefeito.