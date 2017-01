Uber cria taxa extra de R$ 0,75 por corrida para usuários 

Mobilidade

Desde a última quinta-feira, o Uber está cobrando dos usuários uma taxa extra fixa de R$ 0,75 por corrida. Os motoristas parceiros foram informados da nova tarifa por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo.



De acordo com o texto, o valor será aplicado com o objetivo de "manter o crescimento saudável da plataforma em nosso país" e "ajudará a apoiar as inciativas de segurança para motoristas parceiros e usuários em todas as cidades em que operamos". Ainda conforme a empresa, o novo custo não terá impacto sobre os ganhos dos condutores parceiros. "Para você (motorista), permanece tudo igual", assegura a mensagem.



Atualmente, a empresa recebe entre 20% e 25% do valor de cada corrida. O restante é pago ao motorista. Até agora, o preço mínimo de uma viagem pelo aplicativo era de R$ 4. Agora, com a nova taxa, passará a ser de R$ 4,75.

No Brasil, o Uber opera atualmente em 39 cidades, com um total de 8,7 milhões de usuários ativos. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre (desde 2015) e Caxias do Sul (desde outubro passado) contam com o serviço. Durante o verão, o Uber também atua, temporariamente, no Litoral Norte, nas cidades de Osório, Tramandaí, Imbé, Xangri-lá, Capão da Canoa e Cidreira.



Até o momento, Zero Hora não obteve contato com a Uber para buscar mais informações sobre a nova tarifa.

Confira a íntegra da mensagem enviada pela Uber aos motoristas:

"Ao longo do ultimo ano, você e motoristas parceiros de todo o Brasil espalharam a mágica experiência que é ter uma alternativa confiável e moderna para se locomover pelo nosso país.

Cada vez mais pessoas utilizam a Uber e diariamente e, para manter o crescimento saudável da plataforma em nosso país, será cobrado do usuário R$ 0,75 a partir de 5 de janeiro de 2017.

Vale lembrar que o Custo Fixo não será descontado de seus ganhos. Para você, permanece tudo igual.

Este custo fixo é uma cobrança que será feita a cada viagem. O custo fixo adicional ajudará a apoiar as inciativas de segurança para motoristas parceiros e usuários em todas as cidades que operamos."